Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı Serdar Turan, Bahçeli'nin emriyle görevden alındı

Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı Serdar Turan sosyal medya hesabından görevinden alındığını belirtti.

Serdar Turan sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy’un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan’a Bahçeli’nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Liderimiz beni telefonla arayarak durumu bildirdi, İl Başkanımız Serkan Tok ile birlikte ocağımıza giderek Serdar Turan’a durumu tebliğ edip anahtarlarımızı teslim aldık.

İl ocak ve bağlı bütün ocaklar liderimizin talimatıyla ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Tamamıyla liderimizin takdiridir.” dedi.

SERDAR TURAN NE DEMİŞTİ?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.