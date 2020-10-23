Kayseri Üniversitesi' de Sağlık Bilimleri Fakültesi açıldı

23 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 22/10/2020 tarihli 3119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kayseri Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Böylelikle 18 Mayıs 2018 tarihli Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan Kayseri Üniversitesi'nin fakülte sayısı beşe çıkmış oldu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, nitelikli insan gücü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturma misyonu ile hareket eden Kayseri Üniversitesi'nin eğitim-öğretim yelpazesini genişlettiğini belirtti.

Rektör Karamustafa, "Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen üniversitemiz, atılan doğru adım ve planlamalarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İlk kuruluşunda daha çok meslek yüksekokulu ağırlıklı olan Kayseri Üniversitesi, planladığımız ve hedeflediğimiz fakülte ve bölümlerle genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Kayseri'nin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda birim ve bölümleri ile üniversitemiz toplumsal fayda oluşturmaya, sunmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Sağlık Bilimleri Fakültemizin kuruluşunda emeği geçen başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ve emeği geçen diğer herkese teşekkür ederim. Sağlık Bilimleri Fakültemiz, üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.