Kayseri Üniversitesi, Uzaktan Öğretimde Online Sınav ve Yaz Okulu Takvimini Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladığı online sınav programı ve yaz okulu takvimini açıkladı.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanan uzaktan öğretim sürecini başarıyla sürdüren Kayseri Üniversitesi'nin, uzaktan öğretim online sınav programı ve yaz okulu takvimi şöyle:

Uzaktan Öğretim Derslerinin Son Günü : 23 Mayıs 2020

Ara sınavlar : 2-23 Mayıs 2020

Ara Sınav Mazeret sınavları : 28-31 Mayıs 2020

Öğrenci devam durumlarının OBİSİS'e girilmesi : 28-31 Mayıs 2020

Yıl sonu (final) sınavları : 1- 21 Haziran 2020

Telafi (bütünleme) sınavları : 22 Haziran - 5 Temmuz 2020

Yaz okulu kayıtları : 22 Haziran - 13 Temmuz 2020

Yaz okulu mazeretli kayıtları : 13 -15 Temmuz 2020

Yaz okulu başlangıcı : 13 Temmuz 2020

Tek ders başvuruları : 29 Haziran - 7 Temmuz 2020

Tek ders sınavları : 9 -12 Temmuz 2020

İslami İlimler Fakültesi ara sınav ödev/proje teslimi : 12 Mayıs - 13 Haziran 2020

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan öğretim derslerinin sonunda sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve geleceğimiz olan gençlere evde kalarak sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: İHA