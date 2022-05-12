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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökmen Çiçek biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atanan "Gökmen Çiçek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına haberimizde yer verdik. İşte Gökmen Çiçek biyografisi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökmen Çiçek biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atanan Gökmen Çiçek vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kayseri Valisi olarak atanan Gökmen Çiçek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökmen Çiçek biyografisi...

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gökmen Çiçek biyografisi

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? GÖKMEN ÇİÇEK BİYOGRAFİSİ

Gökmen Çiçek 1978 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.  ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamlayan Çiçek, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Düzköy (Trabzon), Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 

2007 yılında Akıncılar (Sivas), Kaymakamlığına atanmasından sonra Kemah (Erzincan) ve Güneysu (Rize)’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çiçek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Çiçek, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı.

 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atandı.

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