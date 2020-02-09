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Kayseri'de 1,5 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerince toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 1,5 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerince toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K., A.A. ve H.O., 8 poşet halindeki toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA




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