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  3. Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy'un aynı evde bulunan Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) tarafından öldürülmesi sebebiyle müebbet hapis istemiyle şahıslara dava açıldı. Vahim olayda Berat A.'nin ifadesine göre "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. "

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Berat A. ve İkra Nur Türksoy, eğlenmek amacıyla arkadaşlarının evine gittiler.

Berat A. burada boş olduğunu iddia ettiği av tüfeğini eline alarak tetiğine bastı. Tüfeğin namlusundan çıkan saçma Türksoy'un başına geldi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay mahalline geldi.

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

Türksoy'un hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından bildirildi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

İKRA NUR'U TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturma Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Berat A. verdiği ifadede Osman'ın arkadaşı olduğunu ancak İkra Nur'u hiç tanımadığını ve bu olayla birlikte tanıdığını söyledi. Üçünün beraber oturma odasında otururlarken Osman'ın odadan ayrıldığını ve bir müddet sonra da tüfekle beraber geldiğini söyledi. Osman'ın tüfeğin boş olduğunu söylemesiyle elinin birden tetiğe gittiğini belirten Berat A., bir anda ateş alan tüfekten çıkan kurşunun İkra nur'un başına geldiğini ve korkarak oradan kaçtıklarını söyledi. 

Kayseri'de 16 yaşındaki İkra'yı öldürmüşlerdi! 'Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti'

İLK İFADE İDDİANAMEYE DAHİL EDİLDİ

21 Ekim tarihinde tahliyesi gerçekleştirilen Osman Ç. savcılığa verdiği ilk ifadede;  "İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını" söylemişti. Bu sözler iddianameye dahil edildi. Önümüzdeki günlerde sanıklar ilk defa hakim karşısına çıkacaklar.
 

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