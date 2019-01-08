Kayseri’de 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrasında 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde de etkisini hissettirdi. Yoğun kar yağışı sonrasında Develi'de 10, Yeşilhisar'da 1 ve Yahyalı ilçesinde 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA