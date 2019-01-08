İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kayseri’de 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri’de 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrasında 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri’de 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrasında 17 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şehir merkezi ve ilçelerde de etkisini hissettirdi. Yoğun kar yağışı sonrasında Develi'de 10, Yeşilhisar'da 1 ve Yahyalı ilçesinde 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.