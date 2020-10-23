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  3. Kayseri'de 2016 yılında askerlere saldırı gerçekleştiren Ferhat Tekiner yakalandı!

Kayseri'de 2016 yılında askerlere saldırı gerçekleştiren Ferhat Tekiner yakalandı!

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

Kayseri'de 2016 yılında askerlere saldırı gerçekleştiren Ferhat Tekiner yakalandı!

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

15 askerin öldüğü ve 54 askerin de yaralandığı saldırının faillerinden olan Fırat Botan kod adlı Ferhat Tekiner, Kuzey Irak'ta MIT operasyonu ile Türkiye'ye getirildi. 

 

FERHAT TEKİNER KİMDİR?

Çarşı izninde olan savunmasız ve masum askerlere yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerinden olan Ferhat Tekiner, 15 askerin ölümü ve 54 askerin de yaralanmasından sorumlu olarak Türkiye'ye getirildi. 

MIT tarafından düzenlenen operasyonla Kuzey Irak'tan getirilen Ferhat Tekiner'in, Fırat Botan kod adı ile PKK terör örgütünde faaliyetlerde bulunduğu biliniyor. 

Berna Akkaya
Editör


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