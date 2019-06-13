Kayseri'de 3 ayda 9 KKKA'lı hasta sağlığına kavuştu

KAYSERİ'de, son 3 ayda kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedaviye alınan 9 kişi, "Trombosit Transfüzyonu Aferez" cihazıyla uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullanılan, "Trombosit Transfüzyonu Aferez" cihazı, kene ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalanan kişilerin umudu oldu. Kayseri ve bölgesinde son 3 ayda kene ısırması sonucu hastaneye başvuran ve KKKA tanısı konulan hastalar tedaviye alındı. 9 KKKA hastası, "Trombosit Transfüzyonu Aferez" cihazı ile uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

'DESTEK TEDAVİSİ UYGULUYORUZ'

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Uzmanı Dr. Serdal Korkmaz, "Her viral hastalıkta olduğu gibi biz de bu hastalıkta destek tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi sonrası şu ana kadar 9 hastamız sağlığına kavuştu. Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile biz enfekte kişinin kanını cihaza alıp, plazma kısmını ayırıp, sonra sağlıklı donörün plazmasıyla birleştirerek yeniden hastaya geri veriyoruz. Bu şekilde uygulanan bir tedavi yöntemidir" dedi.

'9 HASTAMIZI TABURCU ETTİK'

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzmanı Dr. Zeynep Türe Yüce ise, kene ısırmalarının özellikle yaz aylarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kene ısırması sonucu hastalar bize ateş, karın ağrısı, yaygın kas eklem ağrısı ve kan değerlerinin düşmesi, kanama bulguları ile gelebiliyorlar. Özelikle endemik bölge dediğimiz bu hastalığın yaygın olduğu bölgede olan, kene temas öyküsü olan veya olmayıp hayvancılıkla uğraşan, kırsal bölgede yaşayan, piknik yapan, kasap olan vatandaşlarımız bu belirtilerle geliyorsa, laboratuvar ve klinik bulguları uyumluysa biz KKKA hastalığını kabul ediyoruz ve hastaneye kabul ediyoruz. Bugüne kadar hastaneye başvuran 9 hastamızı taburcu ettik."

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DHA