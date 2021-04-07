Kayseri'de 3 okulda yüz yüze eğitim durduruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkteki iller arasında bulunan Kayseri'de vaka artışları sürüyor.

Kocasinan ilçesindeki Ahmet Paşa İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu ile Melikgazi ilçesindeki Besime Özderici İlkokulu'nda pozitif öğrenci, öğretmen ve personele rastlanılması nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi.

İlçe kaymakamlıkları yaptıkları açıklamada kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı belirtildi.