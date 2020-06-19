Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğa yabani hayvanın saldırdığı iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yabani hayvanın saldırısı sonucu yaralandığı belirtildi.

İddiaya göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde babası otomobili ile uğraştığı sırada parka giden 3 yaşındaki E.E.S'yi yabani bir hayvan boynundan tutarak götürmeye çalıştı. Durumu fark eden baba Rıfat S. ve arkadaşı, çocuğu götürmeye çalışan yabani hayvanı kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Bu sırada olay yerine gelen komşuları küçük çocuğu kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Başından yaralanan çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA muhabirine konuşan baba Rıfat S, yaklaşık 6 yıldır aynı mahallede yaşadıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Arkadaşıyla beraber arabayla uğraşırken kızını da yanlarına getirdiğini anlatan Rıfat S, şöyle devam etti:

"Arkadaşım bir ses duydum deyince dönüp baktığımızda bir hayvanın gittiğini gördük. Arkadaşıma 'Bu çakal mı kurt mu?' diye sordum. İlk başta ağzında poşet var sandım ama sonra çocuğu götürdüğünü gördüm ve 'Bu benim kızım.' dedim. Bende peşinden koşmaya başladım. Bu sırada otların oraya bırakmış. İlk başta ben fark etmedim sonra kurdun ağzını boş görünce arkadaşıma 'Çocuğa bak nereye bırakmış' dedim. Bu sırada kızım ayağa kalktı. Komşumun oğlu geldi, annesiyle beraber hastaneye götürdüler. Orada da başına yaklaşık 20 dikiş attılar."

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, yabani hayvanı yakalamak için bölgede arama yaptı.



Kaynak: AA