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Kayseri’de 4 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de 4 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımıza gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Aynı gün hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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