Kayseri'de 7 ev karantinaya alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla kırsal Yemliha Mahallesi'ndeki 7 müstakil evde 14 gün karantina uygulanmasını...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla kırsal Yemliha Mahallesi'ndeki 7 müstakil evde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Evlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacak.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de karantinaya alınan evlerin çevresinde önlem aldı.
Kaynak: AA
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