Kayseri'de 7 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de 7 katlı apartman, binada görevli bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'ndeki bir apartmanda çalışan bina görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina görevlisinin hastanedeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bina görevlisinin çalıştığı 7 katlı apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. 25 dairenin bulunduğu apartmanda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Binanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA