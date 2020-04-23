İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kayseri'de 7 katlı bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kayseri'de 7 katlı bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını...

Kayseri'de 7 katlı bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 25 dairenin bulunduğu binanın çevresinde önlem aldı.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT