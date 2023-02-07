Kayseri'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!

Son dakika.. Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen iki büyük deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Açıklama sonrası öğrenci ve veliler Kayseri'de okullar tatil mi? 8 Şubat şeklinde araştırıyor. İşte MEB Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması…

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Kayseri'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!

Kayseri'de okullar tatil mi? 8 Şubat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi..

"ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR"

Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.

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