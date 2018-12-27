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Kayseri’de 9 ilçede daha eğitime kar engeli

Kayseri'de 9 ilçede daha aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de 9 ilçede daha eğitime kar engeli

Kayseri'de 9 ilçede daha aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Pınarbaşı, Yeşilhisar, Yahyalı, İncesu, Bünyan, Tomarza, Akkışla, Sarıoğlan ve Develi ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: İHA

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