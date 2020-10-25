Kayseri'de acı kaza! Aracıyla 8 yaşındaki oğlunu 25 metre sürükledi
Kayseri'de bir baba, aracıyla geri geri evden çıkmaya çalışırken 8 yaşındaki oğlunu görmeyip otomobilin altına aldı. Durumu fark etmeyen baba oğlunu 25 metre boyunca yolda sürükledi. Ardından yaşanılan kazayı gören babanın ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda 8 yaşındaki bir çocuk, babasının geriye doğru sürüdüğü aracı fark etmemesi üzerine otomobilin altında kalarak 25 metre boyunca sürüklendi. Durumu fark eden babanın çağırdığı ambulansla hastaneye giden çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Söbetaş Çıkmazında meydana gelen kazada, 38 AAB 460 plakalı otomobili ile geri geri evden çıkan İlhan B., otomobilin arkasında olan 8 yaşlarındaki oğlu Can B.’yi fark etmedi.
25 METRE SÜRÜKLEDİ
Geri geri gitmeye devam eden sürücü yaklaşık 25 metre sonra oğlunun otomobil arkasında sürüklendiğini fark ederek durdu. Meydana gelen kazada Can B. Ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
112 ekipleri Can B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Can B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.