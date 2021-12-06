Kayseri'de aile faciası! Eşi Zehra Çakır'ı silahla öldüren İ.Ç., kendi de silahla intihar etmeyi denedi

Öğrenilen bilgilere göre Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşen olayda 60 yaşındaki İ.Ç. ve 39 yaşındaki Zehra Çakır arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

ÖNCE KARISINI ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Büyüyen tartışmada koca İ.Ç. tabanca ile önce eşi Zehra Çakır’a ateş etti, ardından kendisini vurdu.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

KADININ ÖLDÜĞÜ MÜDAHALEDEDE ANLAŞILDI

Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan müdahalede fark edildi.

Ağır yaralı olan İ.Ç. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.