Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya yatırıldı

Aile Sempozyumunda konuşan İlim Hikmet Vakfı Kayseri Şube Başkanı Osman Gerçek, "Aile kavramı her geçen gün kan kaybetmektedir" dedi.

İlim Hikmet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Melikgazi Belediyesi'nin destekleriyle Aile Sempozyumu düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Şahin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, İlim Hikmet Vakfı Kayseri Şube Başkanı Osman Gerçek ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Kayseri Şube Başkanı Osman Gerçek, "İnsanın yeryüzünde oluşturmuş olduğu adeta küçük cenneti de ailedir. Bu küçük cennete dışarıdan müdahaleler ve dünyevileşmenin ortaya koyduğu müdahaleler ile her geçen gün aile kan kaybetmektedir. Aile yara alırsa ve aileye bir taarruz olursa milletler, toplumlar ve devlet yara alır. Dolayısıyla bizi bir arada tutan en önemli değer ailedir. Bizlerde İlim Hikmet vakfı olarak aileyi önceleyen böyle bir sempozyum tertip ettik" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Aile konusunda çok daha duyarlı olmamız ve bu konularda çok daha fazla etkinlik yapmamız gerektiğine inanıyorum. Geçmişte büyük aileleri paylaşır ve konuşurduk, şimdi çekirdek aileden söz ediyoruz. Allah Resulünün "Evleniniz, çoğalınız. Sizlerin çokluğuyla övüneyim" diye söylediği gibi Allah'a kul Peygambere ümmet olma şuuru içerisinde yetiştireceğimiz nesiller bizim için önem arz etmektedir. Özellikle teknoloji çağı diye nitelendirilen bu bunalım çağında, batı hayranlığımızın ön plana çıktığı bu çağda neslimizi ve aile yapımızı takrip etmek için yapılan çalışmalar hiçbirimiz tarafından göz ardı edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA