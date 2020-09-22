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  3. Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu

Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu

Kayseri'de kavşaktan dönen bir tıra döndüğü şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada sürücü otomobilin içinden güçlükle çıkarılırken araçlardan sızan yakıtın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle kaza yerine doğru koşarak alevlere müdahale etti. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de yaşanan olayda kavşaktan dönen tıra çarpan bir otomobilden sızan benzinin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar ellerinde yangın tüpleriyle koşarak yanfını söndürme girişiminde bulundu. Bu sırada otomobilin içindeki sürücü güçlükle çıkartılıp ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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22 Eylül 2020 Salı 14:19
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