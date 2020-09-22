Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu

Kayseri'de kavşaktan dönen bir tıra döndüğü şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada sürücü otomobilin içinden güçlükle çıkarılırken araçlardan sızan yakıtın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle kaza yerine doğru koşarak alevlere müdahale etti. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.