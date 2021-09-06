Kayseri'de akıl almaz olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı, güzelliklerine göre ücretlerini verdi!
Kayseri'de akıl almaz olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı, güzelliklerine göre ücretlerini verdi!
Bir kargo firması çalışanı Erkan T.'nin maddi durumları olmayan kadınlara para veriyor, ancak bunun karşılığında o kadınları, ellerini ve ayaklarını bağlayıp falakaya yatırıyor. Yetmiyor bu anları görüntüye alıyor. Kayseri'de yaşanan akıl almaz olay duyanları şaşkına çevirdi.