Kayseri'de akıl almaz olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı, güzelliklerine göre ücretlerini verdi! Bir kargo firması çalışanı Erkan T.'nin maddi durumları olmayan kadınlara para veriyor, ancak bunun karşılığında o kadınları, ellerini ve ayaklarını bağlayıp falakaya yatırıyor. Yetmiyor bu anları görüntüye alıyor. Kayseri'de yaşanan akıl almaz olay duyanları şaşkına çevirdi.

1 8 Yaşanan ilginç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alan Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Söz konusu olayda bir kargo şirketinde çalıştığı bilinen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini bağlayıp, ayaklarına ve ellerine kelepçe takıp falakaya yatırıyor.