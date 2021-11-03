Kayseri'de Azmi Bulut ile Mualla Beytül 1986 yılında nişanlandılar! Dünya evine ise 35 yıl sonra girebildiler

Azmi Bulut ile Mualla Beytül 1986 senesinde Kayseri'de tanıştılar ve nişanlandılar. Aynı sene Azmi Bulut askere gitti. Bulut askerdeyken iki tarafından ailesinin de evliliğe onay vermemeleri üzerine nişan bozuldu. Bu yüzden Bulut ve Beytül çifti ayrılmak durumunda kaldılar.

Azmi Bulut ve Mualla Beytül bu olaydan sonra başka kişilerle evlendiler. 3 çocuğu olan Azmi Bulut 3 sene önce boşanırken, 2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce hayatını kaybetti.

"YILLARCA KAVUŞMAYI BEKLEDİM"

1,5 yıl önce tekrar karşılaşan Bulut ve Beytül çifti geçen sürede arkadaşlık kurdular ve evlenmekte karar kıldılar. Çiftin nikahına Talas ilçesindeki yakınları katılım sağladı. Gençlik dönemlerinde nişanlanan çift 35 yıl sonra dünya evine girmiş oldu. Azmi Bulut yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Şu anda çok sevinçliyim. Allah'ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum."

"GÖZLERİNDEN TANIDIM. HER YER DEĞİŞSE GÖZLER UNUTULMUYOR"

35 sene önce bir talihsizlik yaşadıklarını söyleyen Mualla Beytül, "Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Ardından bu olaylar gelişti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" dedi.