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  3. Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Kayseri'de 83 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Gümüş Bozkurt'un ailesi koronavirüse yakalandı. Virüsün yaşlı kadına geçmemesi amacıyla Bozkurt'a bakıcı tuttular. Annelerinin 15 günde 15 kilo verdiğini gören çocuklar eve gizli kamera yerleştirerek acı gerçekle karşılaştılar.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Kayseri'de yaşayan 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrasında hastanede enfeksiyon kaparak yataya bağımlı hale gelmişti. Torun Kübra Kolkıran, koronavirüsüne yakalandı. Virüsü ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı. Tek başına yaşayan Gümüş Bozkurt'un bakımı evleri yakın olan çocukları tarafından günlük olarak yapılıyordu. Ancak koronavirüs olan çocukları virüsü annelerine bulaştırma korkusuyla bakıcı tutmaya karar verdiler. Yurt dışındaki arkadaşlarından aldıkları tavsiye ile Rus kökenli Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttular.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

"ANNENİZ ÇOK İYİ"

Bozkurt'un çocukları bakıcıyı görüntü olarak aradıklarında Karimova; "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları veriyordu. Bakıcı karantinalarının bitmesinden sonra ise bir müddet daha gelmemelerini, hastalığı tamamen atlatmalarını söyledi.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

15 GÜNDE 15 KİLO VERDİ

Bozkurt'un çocukları eve 15 gün sonra geldiler. Annelerinin 15 kilo verdiğini ve bir deri bir kemik kaldıklarını gördüler. Karimova'nın güzel konuşmalarına kanan aile; Gümüş Bozkurt'un hiç konuşmamaya başladığını ve çok zayıfladığını görünce şüpheye düştüler.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Şüphelenen Kübra Kolkıran eve gizli kamera yerleştirdi. Korkunç gerçekle yüzleşti.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

"KOMŞULAR SESİMİ DUYMASIN DİYE AĞZIMI YASTIK VE YORGANLA KAPATIYORDU"

Kübra Kolkıran yaşadıklarını detaylı olarak anlattı. Kamera görüntülerini izlediğini, anneannesinin yatarken belirli aralar vererek sağa sola dönmesi gerektiğini ancak bunların hiçbirinin yapılmadığını gördüğünü söyledi. Bunların yerine ise sürekli telefonda sevgilisiyle konuştuğunu gördüklerini belirtti. Görüntüleri izler izlemez de işine son verdiklerini ifade etti.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Teyzesinin anneannesinin altını değiştirirken morlukları fark ettiğini söyleyen Kübra Kolkıran, "Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek, 'Komşular sesimi duymasın diye ağzımı yastık ve yorganla kapatıyordu. Beni kaldırıp kaldırıp yatağa çarparak dövüyordu. Sıkıca tutup yumruk atıyordu. Tuvaletimi yapmayayım diye aç bırakıyordu" dediğini söyledi.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

İDRARINDAN KAN GELDİ

Kolkıran, bakıcının 15 gün süresince kalp ilaçlarını vermediğini; evde rahat etmek için sürekli uyku ve sinir hapları verdiğini söyledi. Eziyet olsun diye sabaha karşı saat 4'te banyo yaptırdığını söyleyen Kolkıran anneannesinin bacaklarının morardığını, susuz kaldığı için idrarından kan geldiğini belirtti. Biraz daha sürse böbreklerinin iflas edeceğini de ekledi.

Kayseri'de bakıcı terörü! 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'a yaptıkları dudak uçuklattı

Gümüş Bozkurt'a virüs bulaştırmayalım derken, daha fazla zarar verdiklerini ifade etti.

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