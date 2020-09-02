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  3. Kayseri'de bir evde gaz sıkışması sonucu patlama! 6 yaralı

Kayseri'de bir evde gaz sıkışması sonucu patlama! 6 yaralı

Kayseri'de müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken yaralanan 6 kişide gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlamada D.M. (45), Ş.M. (15), G.M. (21), M.M. (17), İ.M. (19) ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken itfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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02 Eylül 2020 Çarşamba 12:03
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