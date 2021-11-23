Kayseri'de bir evlat dehşet yaşattı! Annesini öldürüp, babasını yaralamasının ardından intihar etmek istedi!

Akıl almaz olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşam süren Aysel ve Duran D. çifti, psikolojik tedavi gören oğullarının kurbanı oldular. Aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı, oğul Kadir D. eline aldığı silahla önce annesine ateş etti, ardından mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı. Anne ve babasını kurban etmek isteyen evlat, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekiler, silah sesleri üzerine polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, BABA VE OĞUL ŞANS ESERİ KURTULDU

Sağlık çalışanlarının ilk gerçekleştirdiği müdahalede ağır yaralı oldukları tespit edilen Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.