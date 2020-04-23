Kayseri'de bir grup çocuk, sağlık çalışanları için hediye alıp mektup yazdı

KAYSERİ'de, sosyal medyada bir araya gelen ve aralarında para toplayan küçük yaştaki çocuklar, sağlık çalışanlarına hediye alıp, mektup gönderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medyada bir araya gelen bir grup çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına hediye alarak, mektup yazdı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderilen mektuplarda, "Sevgili sağlık çalışanlarımız sağlığımız önce Allah'a sonra sizlere emanet, dualarımız sizinle" ifadeleri yer aldı. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, çocukların hediyesi nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Yaşları küçük ama koca yürekli çocuklar, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarının yüzünde tebessüm oluşturdular. Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilan ettiği pandemiyle mücadele ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın bu anlamlı davranışı için çok teşekkür ederiz" dedi.

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Kaynak: DHA