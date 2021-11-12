Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu . Kayseri'de 73 yaşındaki Halil Kürkçü'nün bağ evinin bahçesinde cesedi bulundu. Şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ekipleri esrarengiz ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

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Korkunç manzara, Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı, Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. 73 yaşındaki Halil Kürkçü'den haber alamayan komşuları bu durum karşısındaki endişelerini polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine, kendisine ait olduğu bilinen bağ evinin bahçesinde ulaştılar. İlk incelemenin ardından Kürkçü'nün cenazesi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ölümŞüpheli Ölümesrarengizkayseriincesu ilçesi