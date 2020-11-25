Kayseri'de cinsel istismar suçundan yargılanan şahsa 22 yıl 2 ay hapis

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık R.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık ve müşteki avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık R.S, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.S'ye, "cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Tomarza ilçesinde yaşayan R.S, 21 Ekim'de evine gittiği A.U'ya (56) cinsel saldırıda bulunmuş, saldırı esnasında yaralanan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.