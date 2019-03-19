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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına...

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen oprasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu S.A. ile Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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