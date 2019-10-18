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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)

Kayseri'de jandarmanın merkez Kocasinan ilçesinde eş zamanlı olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda yakalanıp gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de jandarmanın merkez Kocasinan ilçesinde eş zamanlı olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda yakalanıp gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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