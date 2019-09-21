Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede (2)
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı.
DEAŞ'IN TELAFER SORUMLUSU TUTUKLANDI
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. DEAŞ'ın sözde Emiri Suphi Huveytli tutuklanırken, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DHA
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