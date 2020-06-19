Kayseri'de dehşet! Kurdun saldırısına uğrayan minik kızı babası kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana gelen kan donduran olayda, parkta oynadığı sırada kurt saldırısına uğrayan ve yüzünden ve başından yaralanan minik kız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Feci olayın ardından baba Rıfat Sarıkaya o dehşet anlarını anlattı.

''HAYVAN AĞZINDA POŞET GÖTÜRÜYOR SANDIK''

Olay günü evlerinin önünde bulunan otomobilin tamiri için çalıştıklarını belirten baba Saykaya, "Çocuk hemen birkaç metre ileride yanımızda oyun parkındaydı. Bir ses geldi. Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" diye konuştu.

''İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY OLDU''

Olay sırasında korkuyla düştüğünü belirten Saykaya, "Kızımı kurtarmak için giderken bir kaç kez düştüm. Kalktığımda hayvanın ağzında bir şey yoktu. Komşumuz çocuğu aldı. Kurt tekrar bize doğru yöneldi. Arkadaşlarımızla sonra gittik, kurdu bulamadık. Kurt önce kızımın kafasının arkasından, daha sonra da çenesinden tutmuş. Yüzünde 10, kafatasında da 15 adet dikiş var. Bu hadiseden sonra dün akşam çevredekiler yine kurt görmüş. Görevliler kapan kurmuş. Mahalleli olarak tedirginiz. 6 senedir burada oturuyoruz, ilk kez böyle bir şey oldu. Çevre koruma ve orman bakanlığı ve emniyet güçleri burada olayla ilgileniyor. Onlar da elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

''KURT ÇOCUĞU BIRAKTIĞI YERE GERİ GELDİ''

Görgü tanığı Turgut Soysal ise, "Biz Rıfat ile araca bakıyorduk. Eylül yanımızdaki çocuk parkında oynuyordu. Sesler geldi, kurdun çocuğu alıp götürdüğünü gördük. Arkasından bağıra çağıra koştuk ve taş attık. Kurt çocuğu bıraktı kaçtı. Çocuk ayağa kalktı, aldım eve getirdim. Kurt çocuğu bıraktığı yere geri geldi. Tekrar taşla vesaire uzaklaştırdık. Kurt ilk kez gördük. Buraya köpek geliyordu; ama ilk kez kurt gördük. Kurdun da bir an önce bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yetişkin biri olarak bile akşam çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden gerekli önlemi almasını bekliyoruz. İnşallah yetkililer hayvanı bulurlar biz de rahatlarız" şeklinde konuştu.