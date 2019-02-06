Kayseri’de devriye gezen polis ekiplerine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 polis yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: İHA