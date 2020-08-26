Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!

Kayseri'de sağlık sorunları olan 73 yaşındaki bir adam, dinlenmek için oturduğu bir parkın bankında ölü olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri adamın cenazesini yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırdı. Olayı duyarak parka gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.