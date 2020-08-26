Kayseri'de dinlenmek için oturduğu bankta öldü!
Kayseri'de sağlık sorunları olan 73 yaşındaki bir adam, dinlenmek için oturduğu bir parkın bankında ölü olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri adamın cenazesini yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırdı. Olayı duyarak parka gelen yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığından dolayı bir bankta oturan 73 yaşındaki İsmail M.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirleyerek cenazeyi morga kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hava almak için balkona çıktı! Lüks sitenin 11. katından düşüp can verdi
İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!
Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu
Bayburt'ta koronavirüslü evler, şeritlerle karantinaya alındı!
26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:00
Benzer Videolar