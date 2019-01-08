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Kayseri'de eğitime kar engeli (2)

Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime...

Kayseri'de eğitime kar engeli (2)

YARIN DA TATİL

Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da okulların tatil edildiği açıklandı. Engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

DHA

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