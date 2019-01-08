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Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri'de yoğun kar dolayısıyla yarın 5 ilçede eğitime ara verildi.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: İHA

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