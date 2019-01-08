Kayseri’de eğitime kar engeli
Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri'de yoğun kar dolayısıyla yarın 5 ilçede eğitime ara verildi.
Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.