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Kayseri'de eğitime 'kar' tatili

KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.

Kayseri'de eğitime 'kar' tatili

KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.

Vali Şehmus Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" dedi.

DHA

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