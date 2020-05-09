Kayseri'de elinden yaralan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Düğün salonları için ilginç sosyal mesafe önerisi

Yılmaz Özdil'in villası için yıkım kararı!

Devlet Bahçeli: Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

Hem suçlu hem de güçlü: "Hepsini mermi manyağı yapacağım"