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Kayseri'de elinden yaralan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde elinden yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.Sarız ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle ateşli silahla elinden yaralanan 73 yaşındaki Musa Döner, ambulansla Pınarbaşı ilçesine getirildi. Döner, burada yapılan müdahalelenin ardından...

Kayseri'de elinden yaralan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde elinden yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Sarız ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle ateşli silahla elinden yaralanan 73 yaşındaki Musa Döner, ambulansla Pınarbaşı ilçesine getirildi.

Döner, burada yapılan müdahalelenin ardından hava ambulansıyla Kayseri'ye nakledildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA




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