Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)
Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DHA
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