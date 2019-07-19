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  3. Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

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