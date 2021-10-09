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  3. Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti

Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı apartmanın merdiven boşluğundan park halindeki bir aracın üzerine düşen Kazım Orçun E. isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Melikgazi ilçesinde Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanında meydana geldi. 22 yaşındaki Kazım Orçun E. binanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bina sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. 

Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede K.O.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

K.O.E'nin cenazesi sağlık ekipleri tarafından, morga kaldırıldı.

Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti Kayseri'de feci olay! 14.kattan otomobilin üzerine düşen Kazım Orçun E. hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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