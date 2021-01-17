Kayseri'de feci olay! Baltayla saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladılar Kayseri’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, balta ile saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladı.

1 8 Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde gerçekleşti.