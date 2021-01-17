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  3. Kayseri'de feci olay! Baltayla saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladılar

Kayseri'de feci olay! Baltayla saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladılar

Kayseri’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, balta ile saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladı.

Kayseri'de feci olay! Baltayla saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladılar 118

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde gerçekleşti.