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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock'u kullandıkları belirlenen aralarında ev kadını, işçi ve çeşitli meslek gruplarından toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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