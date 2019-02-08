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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve "ByLock" kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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