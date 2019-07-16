İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)

Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)

13'Ü TUTUKLANDI

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise yeniden sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

HABERE YORUM KAT