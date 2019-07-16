Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede (2)
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13'Ü TUTUKLANDI
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise yeniden sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DHA
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