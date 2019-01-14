Kayseri’de FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında 10 tutuklama

Kayseri merkezli 19 ilde FETÖ'nün askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik Kayseri merkezli olarak Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 19 muvazzaf astsubay, 2 görevlerinden ihraç edilen astsubay, 1 açıkta astsubay ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta gözaltına alınanlardan 14'ü Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M., C.C., A.M.E., I.C., I.S., Ö.K., S.G., Y.A., F.K. ve M.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA