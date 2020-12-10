Kayseri'de fıkra gibi olay! Ekmek yapan 40 kadına koronavirüs bulaştı

Koronavirüs salgını ülkemizde yayılmaya devam ederken bu kapsamda karantina kararları alınmaya da devam ediliyor. Bunun son örneği Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı köyü oldu. Edinilen bilgilere göre Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı köyünde kadınlar kışlık hazırlık yapmak için bir araya geldi. Kadınların birbirine bulaştırdığı korona virüs nedeniyle 800 kişinin yaşadığı 150 haneli köy, vaka sayının artması nedeniyle karantina altına alındı