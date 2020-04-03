Kayseri'de gençlik merkezinden sağlık çalışanlarına siperlikli maske desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları ve gençlik liderleri tarafından üretilen 1500 siperlikli maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli'ye maskeleri teslim etti.

Burada konuşan Eskici, fedakarca çalışan sağlık personelinin yanında olduklarını belirtti.

Gençlik merkezi çalışanları ve liderlerinin bu süreçte günlük 500 siperlikli maske ürettiğini anlatan Murat Eskici, sağlık çalışanlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Bu zor günlerde kurumların el ele verip zorlukları aşacağına inandıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Benli ise şunları kaydetti:

"Sayın Eskici'nin şahsında tüm gençlik merkezi üyelerine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yalnız olmadığımıza, bu kötü günleri atlatacağımıza olan inancımız her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah ülke olarak çok kısa bir zaman içerisinde bu virüs belasından kurtulmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Kaynak: AA