Kayseri'de görenler şok oldu! Kendisini basketbol sahasındaki demirlere astı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, basketbol sahasında bulunan demirlere kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen yakınları şahsı o halde görünce sinir krizi geçirdi.
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07 Mayıs 2020 Perşembe 16:15
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