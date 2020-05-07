Kayseri'de görenler şok oldu! Kendisini basketbol sahasındaki demirlere astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, basketbol sahasında bulunan demirlere kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen yakınları şahsı o halde görünce sinir krizi geçirdi.