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  3. Kayseri'de görenler şok oldu! Kendisini basketbol sahasındaki demirlere astı

Kayseri'de görenler şok oldu! Kendisini basketbol sahasındaki demirlere astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, basketbol sahasında bulunan demirlere kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen yakınları şahsı o halde görünce sinir krizi geçirdi.

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07 Mayıs 2020 Perşembe 16:15

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