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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, N.K. (70) yönetimindeki 38 D 3307 plakalı otomobil ile A.A. (32) yönetimindeki 38 SC 441 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler A.A. ve N.K. ile yanında bulunan S.N.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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